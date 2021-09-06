Китайцы удивились русскому блюду, которое едят сырым

Пользователь китайского портала WeChat назвал сало блюдом, которое под стать «воинственному народу». Китаец удивился, что этот продукт так любят в России и едят сырым.

«Невозможно вообразить, что кто-то может есть свинину сырой! Но в России это обычное дело», — написал он.

Китаец отметил, что сало в России считается лучшей закуской к водке. Его подают с черным хлебом. Все дело в том, что сало смягчает вкус алкогольного напитка и подготавливает желудок.

Пользователь пояснил, что русские обычно нарезают сало на небольшие кусочки и едят его, не подвергая никакой термической обработке.

Сало богато витаминами, напомнил китаец, и питательными веществами. Если продукт употреблять в разумных количествах, то он способствует очищению желудочно-кишечного тракта, укреплению сердечной мышцы и повышению иммунитета.

Ранее эксперты рассказали, что если рацион сбалансирован и человек не употребляет больше калорий, чем нужно, то он может позволять себе кофе, мороженое, сало и другие продукты.