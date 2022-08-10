Китайцы рассказали о козыре Путина перед США

Россия продемонстрировала Соединенным Штатам некое ультимативное оружие, от которого ни у кого в мире нет защиты. Так написали в своем материале авторы китайского издания Baijiahao, имея в виду гиперзвуковую ракету «Циркон».

«Россия „показала меч“, и Путин напрямую „обнажил“ свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету „Циркон“», — написали китайские журналисты

Действительно, аналогов «Циркону» в мире на данный момент нет. Этой новейшей российской разработке не может противостоять ни одна существующая система противовоздушной обороны.

Дальность полета ракеты «Циркон» — до тысячи километров, а ее скорость — до девяти Махов (более 11 тысяч километров в час).

«Это займет всего четыре минуты — ударить по Вашингтону», — резюмировали в статье.

Ранее одной только фразы Владимира Путина про поставки в армию РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» хватило, чтобы напугать Великобританию. Испытание ракет уже успешно прошло в прошлом году.