Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа

Россия стала для Германии ненадежным поставщиком газа. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо использовать трубопроводы других поставщиков, которые проходят через территорию Германии, чтобы компенсировать нехватку российского энергоносителя.

«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии. Некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, „Ямал“ или „Северный поток“», — отметил Шольц.

Канцлер Германии заявил, что не считает убедительным объяснение «Газпрома» о снижении объемов энергоносителя через трубопровод «Северный поток» из-за отсутствия одной из турбин. Шольц объяснил, что Германии необходимо перестраховаться, чтобы не остаться без газа на зиму.

Турбину «Северного потока» отказались возвращать власти Канады, где деталь находилась на ремонте. Они объяснили это действием введенных против России санкций. После прямого вмешательства Германии турбину все же решили вернуть, но отправили ее в Германию, где, по данным СМИ, она находится до сих пор.

«Газпром» из-за отсутствия детали снизил прокачку газа через трубопровод до 40%, а после полностью прекратил прогон энергоносителя на 10 дней из-за планового ремонта. После завершения работ поставки газа возобновились на низком уровне.