Китайцы перечислили «трех мушкетеров» русской кухни

В Китае оценили богатство и разнообразие русской кухни и назвали основные продукты, которые едят россияне. Не обошлось без черного хлеба и икры.

Взгляд на пищевые привычки жителей РФ представило издание Sohu. В материале указано, что в стране основными составляющими всех блюд являются молоко, картофель, сыр и колбаса, а также морковь, свекла, белокочанная капуста и лук.

«Черный хлеб, водка и икра — своего рода „три мушкетера“ русской кухни», — подчеркнул автор статьи.

Полезные свойства черного хлеба в России, указано в публикации, известны давно. Любят его за питательность и сытность. Кроме того, продукт легко усваивается и благоприятно влияет на пищеварение благодаря витаминам и ферментам, которые содержатся в дрожжах.

Водку журналисты назвали еще одной частью национального культурного наследия россиян. К напитку относятся особо и могут его пить без закуски — просто занюхивая ломтиком черного хлеба.

Особым удовольствием для россиян, говорится в статье, до сих пор остается съесть бутерброд с маслом и икрой.