Петербургу пообещали повышение цен на красную икру
Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что повышение цен на красную икру в Санкт-Петербурге уже началось из-за понижения улова лососевых. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Он уточнил, что цены на икру перед Новым годом пока невозможно спрогнозировать. Вполне вероятно, что в магазинах будут акции и скидки, которые компенсируют подорожание. Ситуация прояснится в декабре.
«Дефицита не ожидается. Тех объемов, что есть, хватит, хотя это гораздо меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах», — заключил Березнюк.
Ранее экономист Константин Селянин рассказал, что в России могут подорожать многие продукты питания из-за кризиса, вызванного коронавирусом.