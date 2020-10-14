Петербургу пообещали повышение цен на красную икру

Он уточнил, что цены на икру перед Новым годом пока невозможно спрогнозировать. Вполне вероятно, что в магазинах будут акции и скидки, которые компенсируют подорожание. Ситуация прояснится в декабре.

«Дефицита не ожидается. Тех объемов, что есть, хватит, хотя это гораздо меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах», — заключил Березнюк.

Ранее экономист Константин Селянин рассказал, что в России могут подорожать многие продукты питания из-за кризиса, вызванного коронавирусом.