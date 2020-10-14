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    14 октября 2020, 21:35

    Петербургу пообещали повышение цен на красную икру

    Дарья Морозова

    Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал, что повышение цен на красную икру в Санкт-Петербурге уже началось из-за понижения улова лососевых. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
    Петербургу пообещали повышение цен на красную икру

    Он уточнил, что цены на икру перед Новым годом пока невозможно спрогнозировать. Вполне вероятно, что в магазинах будут акции и скидки, которые компенсируют подорожание. Ситуация прояснится в декабре.

    «Дефицита не ожидается. Тех объемов, что есть, хватит, хотя это гораздо меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах», — заключил Березнюк.

    Ранее экономист Константин Селянин рассказал, что в России могут подорожать многие продукты питания из-за кризиса, вызванного коронавирусом.