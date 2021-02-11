Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что коронавирус в Китае начал распространяться в октябре 2019 года. По официальным данным, мир узнал о новой опасности в декабре того года.

Специалисты ВОЗ зявили, что в октябре, когда еще никто не подозревал о пандемии, в больницы Китая с симптомами, схожими с теми, что проявляются при COVID-19, попали 90 человек. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Однако пробы на вирус, взятые у двух третей из них китайскими властями, показали отрицательный результат. ВОЗ призвал Китай провести более тщательное исследование результатов анализов данных этих пациентов, чтобы определить происхождение заболевания.

Ранее ученые ВОЗ заявили, что передача коронавируса человеку от летучей мыши маловероятна. Какое именно животное стало переносчиком — пока неясно. Скорее всего между людьми и летучими мышами было промежуточное звено. Ученые предполагают, что это могла быть панголина.