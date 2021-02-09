Вирусологи: коронавирус вряд ли передался людям от летучей мыши
Ученые ВОЗ заявили, что передача коронавируса человеку от летучей мыши маловероятна. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным агенства Ura.ru, какое именно животное стало переносчиком — пока неясно. Скорее всего между людьми и летучими мышами было промежуточное звено.
Доктор биологических наук Алексей Аграновский и вирусолог Анатолий Альтштейн предположили, что это могла быть панголина.
«Кстати, китайцы их используют в медицине, их отлавливают и платят за них неплохие деньги», — рассказал Аграновский.
Альтштейн согласился с коллегой. Он добавил, что в Китае их мясо считается деликатесом.
«Я не исключаю, что у них были свои коронавирусы, и они могли оказать влияние на эту инфекцию», — заключил эксперт.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, в каких погодных условиях погибает коронавирусная инфекция. Специалист изучила научную модель распространения коронавируса в Нью-Йорке, Париже и Буэнос-Айресе, опубликованную в журнале Physics of Fluids. Уточняется, что в любом месте с циклической сменой погоды у вируса есть два пика в году.