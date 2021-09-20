Китайским детям разрешат пользоваться аналогом TikTok 40 минут в день

Компания ByteDance заявила о введении новых правил для пользователей младше 14 лет. Теперь дети в Китае смогут пользоваться своей версией приложения TikTok — Douyin — не больше 40 минут в день.

Детям разрешат заходить в приложение только в определенное время: в промежутке между 06:00 и 22:00. Компания очень рекомендовала родителям помочь детям пройти процедуру верификации аккаунта, при этом используя свои настоящие имя и фамилию. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Национальное управление печати и издательств Китая в августе озвучило новые правила для технологических компаний и несовершеннолетних пользователей. В них говорилось об ограничении времени нахождения детей, а также подростков в онлайн-играх. Теперь людям до 18 лет разрешается играть в онлайне не больше одного часа в пятницу, субботу, воскресенье и в государственные праздники. Играть разрешается исключительно с 20:00 до 21:00 по местному времени.

Недавно из TikTok удалили песню белорусского рэпера ЛСП «Номера» после самоубийства 17-летней девушки. Она совершила суицид в прямом эфире под эту композицию.