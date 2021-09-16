Трек ЛСП «Номера» удалили из TikTok после самоубийства россиянки

Из TikTok удалили песню «Номера» белорусского рэпера ЛСП после самоубийства 17-летней девушки. Она совершила суицид в прямом эфире под эту композицию.

Песню заблокировали в 2018 году из-за описания способа самоубийства. Однако ее можно прослушать на различных платформах: YouTube, AppleMusic, Spotify, — а до сентября этого года тиктокеры могли записывать под нее видео.

Однако после самоубийства россиянки в прямом эфире при поиске ЛСП «Номера» ТikТоk стал перенаправлять на телефон доверия. При перестановке местами названия, например, «Номера» ЛСП или «Lsp номера», трек и вовсе не находится.

Источник фото: телеканал «360»

В 2018 году также был заблокирован в YоuТubе клип белорусского рэпера ЛСП «Монетка». Блокировка была осуществлена по требованию Роскомнадзора. Причина та же, что и с треком «Номера»: «данная информация содержит информацию о способах совершения самоубийства, призывы к совершению самоубийства».