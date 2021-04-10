Китайский регулятор оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд

Китайские власти наложили рекордный штраф на онлайн-ретейлера Alibaba Джека Ма. Компания должна будет выплатить 2,78 миллиарда долларов, сообщил регулятор рынка КНР.

Размер штрафа составил 4% от объема продаж в 2019 году внутри Китая. В том году Alibaba продала товаров на 455,71 миллиарда юаней (69,67 миллиарда долларов по нынешнему курсу). Таким образом, ретейлер отдаст государству 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов), уточнил Reuters.

Штраф выписали за антимонопольные нарушения. Он в 2,8 раза выше предыдущего рекорда. В 2015 году американский производитель микросхем Qualcomm заплатил Китаю 975 миллионов долларов.

Претензии китайских антимонопольщиков были вызваны тем, что компания Alibaba заключала эксклюзивные договоры с поставщиками, по которым они не могли торговать на платформах конкурентов, например, JD.com.

Это ущемляло права потребителей и «негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», подчеркнул регулятор.

В октябре прошлого года у китайских властей возник конфликт с основателем Alibaba миллиардером Джеком Ма. На Шанхайском финансовом форуме он раскритиковал финансовую политику страны, заявив о «менталитете ломбардов». В декабре началось антимонопольное расследование против Alibaba.