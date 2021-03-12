СМИ: Китай хочет наложить рекордный штраф на Alibaba

Китай может наложить рекордный штраф на онлайн-ретейлера Alibaba из-за нарушений антимонопольного законодательства. По данным собеседников The Wall Street Journal, сумма штрафа может превысить 975 миллионов долларов — столько в 2015 году заплатил КНР американский производитель микросхем Qualcomm.

Несмотря на огромный штраф в перспективе, китайские власти не планируют уничтожать Alibaba — торговая площадка популярна не только на родине, но и в мире, являясь аналогом Amazon.

Антимонопольщики хотят, чтобы Alibaba отказалась от практики заключения эксклюзивных договоров с поставщиками. Им запрещали продавать свои товары на платформах конкурентов, включая JD.com.

Также Alibaba придется разорвать связи со своим основателем, миллиардером Джеком Ма, у которого возник конфликт с китайскими властями. И более тесно сотрудничать с Компартией КНР.

Кроме того, антимонопольщики могут потребовать от компании избавиться от некоторых активов, не связанных с интернет-торговлей.

Alibaba является крупнейшей торговой площадкой Китая в интернете. В 2020 году покупки на ней совершили около 780 миллионов человек.