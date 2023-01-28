Мир 28 января 2023, 06:13 Генерал ВВС США призвал военных готовиться к конфликту с Китаем Американский генерал Минихан предположил, что США в 2025 году будут воевать с Китаем Pixabay

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Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США в 2025 году будут воевать с Китаем, сообщил телеканал NBC.

«Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — говорится в документе.

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Минихан считает, что власти Китая могут воспользоваться ситуацией с выборами президента США в 2024 году, чтобы взять под контроль Тайвань. В феврале подчиненные должны отчитаться подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал призвал военных в ходе обучения не бояться различных рисков.

Источник из аэромобильного командования США подтвердил подлинность записки. По словам собеседника, приказ касается ситуации, при которой потенциальный конфликт с Китаем не получится предотвратить.

После визита политика Нэнси Пелоси в Тайбэй ситуация вокруг Тайваня обострилась. Пекин считает, что Вашингтон поддерживает тайваньский сепаратизм. Ранее сообщалось, что Китай отправлял свои самолеты в сторону Тайваня. Островному региону пришлось развернуть ракетные комплексы и поднять по тревоге воздушный патруль.