Мир 11 января 2024, 14:32 Китай назвал «красную линию» в отношениях с Белым домом МИД Китая назвал тайваньский вопрос «красной линией» в отношениях с США Unsplash

Читать 360tv в

Тайваньский вопрос является одним из важнейших интересов КНР и главной «красной линией» для США. Для поддержания китайско-американских отношений Белому дому придется отказаться от вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее слова процитировало издание Hong Kong Free Press.

«Тайвань является важнейшим из коренных интересов Китая и первой „красной линией“ в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать», — заявила она на брифинге.

Реклама

Мао Нин добавила, что китайское правительство выразило недовольство США из-за того, что американское руководство позволило себе делать замечания по поводу выборов на Тайване. Представитель МИД также призвала Белый дом выполнить обязательства, которые он ранее взял на себя.

«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью Китая», — заключила Мао Нин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении указал на необходимость объединения страны с Тайванем. По его словам, жителей Китая и острова связывают общие цели. Си Цзиньпин также назвал воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью».