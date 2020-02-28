Китайский корабль угрожал безопасности самолета-разведчика США

Случай произошел еще 17 февраля недалеко от острова Гуам. Датчик Poseidon зафиксировал применение лазера, который не видно невооруженным глазом. ВМС США подчеркнуло, что использование подобных лазеров может навредить военным и системам самолета-разведчика.

Представители военного ведомства добавили, что Р-8А в этот момент находился в международном воздушном пространстве и соблюдал все международные правила и положения. Действия китайского эсминца американцы назвали «небезопасными и непрофессиональными». Китай пока не прокомментировал это сообщение.

Ранее США заявили о намерении расширить усилия свои силы в Тихоокеанском регионе для борьбы с Китаем. Для этого Штаты хотят отправить туда специальную оперативную группу, которая будет проводить ракетные, электронные, информационные и кибероперации против КНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тем временем Китай продолжает бороться с коронавирусом. По последним данным, почти половина зараженных пошли на поправку.