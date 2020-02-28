Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае из больниц выписали почти 46% всех зараженных новым типом коронавируса. Людей отпускают домой после излечения. Под присмотром медиков остаются около 40 тысяч человек.

На материковой части Китая коронавирус подтвердили у 78 824 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Вылечились 36 117 человек — 45,8% от общего числа зараженных.

В больницах сейчас находятся 39 919 пациентов. С начала эпидемии в Китае зафиксировали 12 910 случаев заражения без учета заболевших в провинции Хубэй. Умерли 106 человек.

В эпицентре заболевания медики выявили 65 914 больных COVID-19. Помочь не удалось 2682 пациентам.

Эпидемиологическая обстановка в Китае в последние дни улучшается. За сутки в стране выявили 327 новых случаев заражения. За пределами провинции Хубэй их всего девять. Врачи выписали более трех тысяч человек.

За день на территории Китая умерли 44 человека, большинство из них — 41 — скончались в Хубэе.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. ВОЗ придала ситуации чрезвычайный статус и международное значение. Заболевание получило официальное название — COVID-19.

По последним данным, общее число инфицированных почти достигло 83 тысяч. Погибли 2814 человек.