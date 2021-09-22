Китай пообещал передать другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19

В Китае рассчитывают по итогам 2021 года поставить другим государствам два миллиарда доз вакцин от COVID-19. Развивающиеся страны получат 100 миллионов доз препарата бесплатно.

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о планах Китая в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова привел ТАСС.

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности два миллиарда доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», — подчеркнул глава государства.

Развивающимся странам китайская сторона намерена передать 100 миллионов доз вакцин от COVID-19 на безвозмездной основе.

На производство COVAX, уточнил Си Цзиньпин, направят 100 миллионов долларов.

Доктор Александр Мясников ранее предупредил россиян о четвертой волне коронавируса. Худшим сценарием он назвал ежедневное увеличение числа зараженных до 40 тысяч человек.