Китайский дипломат возмутился блокировкой российской резолюции в ООН | 360°

Мир 03 ноября 2022, 03:24 Китайский дипломат возмутился блокировкой российской резолюции в ООН Зампостпреда КНР Шуан: резолюцию РФ по биолабораториях на Украине не следовало блокировать

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Заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан прокомментировал сегодняшнее голосование на Совбезе всемирной организации по вопросу резолюции об американских биологических лабораториях на Украине. Он уверен, что проект не стоило блокировать. Его слова процитировала Газета.ru.

Он пояснил, что правительство Китая серьезно обеспокоено неоднократными обвинениями российских властей в адрес США в проведении военно-биологической деятельности на Украине.

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Шуан считает, что любые доказательства или улики о биологическом оружии должны быть расследованы. Все свидетельства заслуживают повышенного внимания и требуют подробных разъяснений. Он подчеркнул, что вопросы, которые задала Российская Федерация, остались без ответов.

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Китайский дипломат также отметил, что поданный Россией проект был оправданным и абсолютно законным.

«Китай полагает, что справедливое и прозрачное расследование Совбеза поможет ответить на все вопросы России сполна», — добавил Шуан.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на Украине. За резолюцию проголосовали только Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Остальные страны воздержались.