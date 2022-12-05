05 декабря 2022, 19:19
Китайских чиновников казнили за кражу угля из Монголии на $1,8 млрд
CentralAsia сообщила, что в Китае казнили причастных к краже угля из Монголии чиновников,
Власти КНР казнили чиновников, причастных к похищению угля из Монголии на 1,8 миллиардов долларов. Кража стала причиной массовых протестов в центре Улан-Батора, сообщило издание CentralAsia.
«Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля», — заявили авторы статьи.
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Издание уточнило, что Китай отправил имена монгольских политиков, причастных к краже, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.
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Протестующие требуют придать их гласности, чтобы «вскрыть коррумпированность властей» и наказать виновных должностных лиц.
По данным монгольских СМИ, некоторые из протестующих сняли с тебя одежду, несмотря на 30-градусный мороз. Таким образом они выразили протест против роста цен на топливо.
Тысячи людей собрались на акцию протеста перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. Митинги продолжаются третий день подряд.
Протесты
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