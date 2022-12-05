Мир 05 декабря 2022, 19:19 Китайских чиновников казнили за кражу угля из Монголии на $1,8 млрд CentralAsia сообщила, что в Китае казнили причастных к краже угля из Монголии чиновников, РИА «Новости»

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Власти КНР казнили чиновников, причастных к похищению угля из Монголии на 1,8 миллиардов долларов. Кража стала причиной массовых протестов в центре Улан-Батора, сообщило издание CentralAsia.

«Китайская сторона казнила должностных лиц, причастных к краже этого угля», — заявили авторы статьи.

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Издание уточнило, что Китай отправил имена монгольских политиков, причастных к краже, премьер-министру Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.

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Протестующие требуют придать их гласности, чтобы «вскрыть коррумпированность властей» и наказать виновных должностных лиц.

По данным монгольских СМИ, некоторые из протестующих сняли с тебя одежду, несмотря на 30-градусный мороз. Таким образом они выразили протест против роста цен на топливо.

Тысячи людей собрались на акцию протеста перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. Митинги продолжаются третий день подряд.