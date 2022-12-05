Мир 05 декабря 2022, 16:10 Крупные протесты начались в столице Монголии из-за кражи угля News.mn сообщило о тысяче манифестантов в центре Улан-Батора Соцсети

Читать 360tv в

Тысячи людей собрались на акцию протеста перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. Причина этому — сообщения о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов, сообщил монгольский ресурс News.mn.

По неофициальным данным, речь идет о краже 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (примерно 1,8 миллиарда долларов). Экспорт угля из Монголии вследствие этого за первые девять месяцев 2022 года подорожал до 6,5 миллиарда долларов

Реклама

По информации СМИ, митинги не прекращаются уже третий день. Ресурс gogo.mn написал, что манифестанты, несмотря на тридцатиградусный мороз, сняли с себя одежду в знак протеста против растущих цен на сырьевые товары. Люди потребовали «вскрыть коррумпированность властей» и перечислить поименно воров.

Реклама

Ресурс CentralAsia уточнил, что Китай провел расследование. Китайские власти выяснили, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, который получила КНР.

Замешанные в этом монгольские политики уже известны, их имена направили премьер-министру страны Лувсаннамсрайну Оюуну-Эрдэнэ.