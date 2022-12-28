Мир 28 декабря 2022, 23:09 Китайские врачи рассказали о хаосе в больницах из-за наплыва пациентов с COVID-19 Sky News: больницы Китая переполнены из-за большого количества больных COVID-19 Unsplash

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Медицинские работники рассказала о переполненных больницах в Китае из-за большого количества пациентов с COVID-19. Об этом врачи в условиях конфиденциальности сообщили телеканалу Sky News.

«Машин скорой помощи не хватает. Аппараты ИВЛ и кислородные аппараты в реанимации повсюду», — рассказал телеканалу врач одной из больниц города Шэньян.

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Медик рассказал, что в отделениях неотложной помощи больных в десятки раз больше обычного, пожилым китайцам сложно попасть на прием. Врач сообщил, что зафиксирован высокий уровень смертности.

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Врач из пекинского медучреждения заявил, что больницы испытывают давление из-за увеличения количества пациентов, при этом медперсонал тоже болеет.

«В отделении не хватает персонала, так как у всех медсестер положительный результат на COVID-19. Сейчас одному человеку приходится дежурить по несколько дней», — заявил медик.

Миллион новых случаев ковида стали фиксировать в Китае ежедневно. Каждый день от последствий заболевания в стране умирают около пяти тысяч жителей. Китайские специалисты прогнозируют в январе рост числа новых случаев инфицирования за сутки до 3,7 миллиона. В марте количество зараженных превысит четыре миллиона.