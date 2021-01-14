Китайские врачи потеряли первого за восемь месяцев пациента с COVID-19

В Китае 13 января от вызванных COVID-19 осложнений скончался первый человек за восемь месяцев. Из-за коронавируса в стране не умирали с середины мая 2020 года.

За сутки китайские медики выявили 138 новых случаев заболевания и один летальный исход, уточнили в Государственном комитете по вопросам гигены и здравоохранения КНР. По данным ведомства, COVID-19 не становился причиной смерти с 16 мая прошлого года.

После заражения коронавирусом, уточнил ТАСС, скончался житель провинции Хэбэй.

Из подтвержденных за день случаев 14 оказались ввозными, уточнили китайские медики. Восемь из них подтвердили в Шанхае, три — в провинции Гуандун. По одному заболевшему зафиксировали в Пекине, провинции Хэнань и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Среди тех, кто заболел внутри страны, 81 человек из Хэбэя, еще 43 заболели в провинции Хэйлунцзян.

На материковом Китае всего подтвердили 87 844 случая COVID-19, скончались 4635 человек, 82 324 поправились. Из 885 активных случаев заболевания 24 отмечаются как тяжелые.