Китайские власти снизят таможенные пошлины более чем на 850 видов импортных товаров

Таможенные пошлины на более чем 850 видов импортной продукции снизятся в Китае с 1 января 2020 года. Власти страны приняли такое решение, чтобы удовлетворить потребительский спрос на продукцию из-за рубежа.

Грядущие тарифные изменения анонсировал комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР. Его заявление опубликовано на сайте министерства финансов Китая.

«В целях оптимизации структуры торговли и содействия качественному экономическому развитию <…>, начиная с 1 января 2020 года, будут скорректированы импортные тарифы на некоторые товары», — отмечено в публикации.

Предварительные ставки налога на импорт с начала нового года введут для 859 товаров. Кроме того, с 1 июля снизят тарифы на телекоммуникационное оборудование и оргтехнику.

Пошлины снизятся на многие продовольственные товары, они станут ниже для продукции добывающих отраслей, химической промышленности и нефтепродуктов. Например, на авиационный керосин, дизельное топливо, одежду, ковры, промышленное и другое оборудование.

В министерстве добавили, что в 2020 году китайские власти намерены сделать пошлины на товары из 23 стран и территорий еще ниже. Речь идет о государствах, с которыми Пекин договорился снять взаимные торговые ограничения. В их число вошли Австралия, Исландия, Коста-Рика, Новая Зеландия и другие регионы.

Прорыва на переговорах по торговому соглашению, как стало известно ранее, удалось достичь и с Соединенными Штатами. Сделку, по словам американского президента Дональда Трампа, намерены подписать «очень скоро».