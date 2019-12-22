Трамп назвал прорывом торговые переговоры с Китаем

«Мы только что достигли прорыва в торговой сделке, и мы подпишем ее очень скоро», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

По его словам, для этого Вашингтон предпринял «самые жесткие меры против Китая», уточнил ТАСС.

В результате КНР купит американской сельхозпродукции «на миллиарды долларов».

20 декабря Трамп написал в Twitter, что провел «очень хороший» разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа была посвящена «грандиозной торговой сделке».

«Китай уже начал крупные закупки сельскохозяйственной продукции и многое другое. Официальное подписание готовится», — добавил политик.

Первую часть торгового соглашения страны согласовали 13 декабря. Трамп согласился отложить введение новых пошлин на импортируемые китайские товары на неопределенный срок.

Соглашение, как заявил представитель США на переговорах Роберт Лайтхайзер, подпишут в начале января 2020 года. Он добавил, что в результате американский экспорт в Китай вырастет за два года на 200 миллиардов долларов.