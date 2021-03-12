Китайские ученые создали текстиль, способный работать в качестве дисплея

Ученые из Шанхая разработали необычный текстиль. Им можно воспользоваться в качестве дисплея. Об этом сообщила местная газета Shanghai Daily.

Руководитель проекта Пэн Хуэйшэн рассказал, что материал по своему функционалу больше напоминает компьютер или смартфон. Скорее всего, его также можно будет использовать и в технологиях связи. Но несмотря на это, ткань можно спокойно стирать.

«Наш текстильный дисплей является гибким и дышащим. Он выдерживает сотни машинных стирок, что делает его пригодным для практического применения», — сообщил руководитель.

Изготовление текстиля происходило в лабораторных условиях. Ученые сделали текстильный дисплей длиной шесть метров и шириной 25 сантиметров. Хуэйшэн отметил, что ширину дисплея можно сделать и больше. Яркость такого удивительного гаджета остается неизменной даже при изгибах и растяжении. Издание Shine в соцсетях показало кадры первого полотна. На нем люди переписываются с помощью смартфона и кофты, сделанной из этого текстиля.