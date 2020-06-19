Китайские ученые расшифровали геном коронавируса на рынке Пекина. Он старше европейских штаммов

Геном вируса COVID-19, найденный на оптовом рынке в Пекине, удалось расшифровать. Китайские ученые уже передали данные в ВОЗ. Образцы старше штаммов, которые сейчас распространены в Европе.

Информацию о геноме опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР, сообщило РИА «Новости». Она содержит данные об эпидемической ситуации на рынке «Синьфади» и геноме вируса.

Специалисты центра разместили сведения о геноме коронавируса, который нашли у инфицированных в Пекине и обнаруженного в образцах с окружающей среды. Данные уже передали во Всемирную организацию здравоохранения.

Ученые исследовали образцы коронавируса с рынка «Синьфади» и выяснили, что они старше распространенных в Европе штаммов. По результатам первоначального геномного исследования, вирус с пекинского рынка «пришел из Европы».

«Однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов», — заметил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, которого процитировал ТАСС.

Точно выяснить, как этот коронавирус попал в Пекин, сложно. Врач предположил, что он мог «дремать» в партии замороженных продуктов — вместе с ними прибыл из-за границы и сохранился. Эволюционировать во время перевозки вирус не мог, поэтому и не мутировал.

Новую вспышку коронавируса выявили на рынке «Синьфади» в Пекине — инфекция была на разделочной доске. Ученые полагают, что вирус могли завезти из Европы.