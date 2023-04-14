Мир 14 апреля 2023, 08:58 Китайские СМИ обвинили США в раздувании украинского кризиса Агентство «Синьхуа» заявило о намеренном раздувании США украинского конфликта Pxhere

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Правительство США намеренно раздувает украинский кризис, мешая его дипломатическому урегулированию. Об этом сказано в материале китайского агентства «Синьхуа».

«США мешают стремлениям других стран продвигать переговоры о мире, постоянно раздувая пламя конфликта. Правительства многих развивающихся стран открыто говорят, что своим поведением Штаты мешают разрешению других не менее важных проблем, стоящих перед миром», — отметили журналисты.

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Авторы статьи подчеркнули, что все больше государств критикуют эгоистичное и гегемонистское поведение США.

«Стабильная и мирная международная обстановка является главным стремлением развивающихся стран, тогда как США, ставшие возмутителем спокойствия, сделали его недосягаемым», — добавили они.

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