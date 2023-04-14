14 апреля 2023, 08:58
Китайские СМИ обвинили США в раздувании украинского кризиса
Агентство «Синьхуа» заявило о намеренном раздувании США украинского конфликта
Правительство США намеренно раздувает украинский кризис, мешая его дипломатическому урегулированию. Об этом сказано в материале китайского агентства «Синьхуа».
«США мешают стремлениям других стран продвигать переговоры о мире, постоянно раздувая пламя конфликта. Правительства многих развивающихся стран открыто говорят, что своим поведением Штаты мешают разрешению других не менее важных проблем, стоящих перед миром», — отметили журналисты.
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Авторы статьи подчеркнули, что все больше государств критикуют эгоистичное и гегемонистское поведение США.
«Стабильная и мирная международная обстановка является главным стремлением развивающихся стран, тогда как США, ставшие возмутителем спокойствия, сделали его недосягаемым», — добавили они.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин открыто обвинил Запад в двойных стандартах и лицемерии.
США
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