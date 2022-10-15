США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину | 360°

Мир 15 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину Fox News: США будут вынуждены резко снизить поставки вооружения на Украину Unsplash

Читать 360tv в

Американским властям в скором времени придется снизить количество поставляемого Украине оружия. Причиной станет истощение запасов страны, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В разговоре с Fox News эксперт отметил, что собрал сведения о запасах оружия на складах США и промышленных мощностях страны. Также он сослался на информацию, полученную от источника в администрации президента.

Реклама

По словам Канчиана, в США становится все меньше установок HIMARS, гаубиц M777 и комплексов Javelin. Американские военные склады пустеют. Такая ситуация может привести к тому, что США начнут поставлять на Украину менее качественное оружие либо процесс экспорта замедлится.

Реклама

«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — сказал старший советник.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине. На это выделят 725 миллионов долларов.

4 0 0 0 0 0