США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину | 360°

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США предрекли резкое снижение поставок вооружения на Украину

Fox News: США будут вынуждены резко снизить поставки вооружения на Украину

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Американским властям в скором времени придется снизить количество поставляемого Украине оружия. Причиной станет истощение запасов страны, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

В разговоре с Fox News эксперт отметил, что собрал сведения о запасах оружия на складах США и промышленных мощностях страны. Также он сослался на информацию, полученную от источника в администрации президента.

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По словам Канчиана, в США становится все меньше установок HIMARS, гаубиц M777 и комплексов Javelin. Американские военные склады пустеют. Такая ситуация может привести к тому, что США начнут поставлять на Украину менее качественное оружие либо процесс экспорта замедлится.

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«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — сказал старший советник.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить новый пакет военной помощи Украине. На это выделят 725 миллионов долларов.

США

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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