Транспорт 28 декабря 2023, 12:09 Гендиректор Xiaomi Цзюнь рассказал о производстве первого электромобиля компании

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Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль. Он имеет общую со смартфонами операционную систему. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные генерального директора корпорации Лэй Цзюня.

Машина SU7 в серебристом оттенке оснащена легкосплавными дисками с пятью спицами в паре с шинами Michelin.

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Транспортное средство пока находится в производстве. Технические характеристики и цены станут известны позднее.