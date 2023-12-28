28 декабря 2023, 12:09
Гендиректор Xiaomi Цзюнь рассказал о производстве первого электромобиля компании
Китайская компания Xiaomi представила свой первый электромобиль. Он имеет общую со смартфонами операционную систему. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные генерального директора корпорации Лэй Цзюня.
Машина SU7 в серебристом оттенке оснащена легкосплавными дисками с пятью спицами в паре с шинами Michelin.
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Транспортное средство пока находится в производстве. Технические характеристики и цены станут известны позднее.
Электромобили
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