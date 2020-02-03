Китайские биржи открылись после праздников обвалом из-за коронавируса

Китай вышел на работу после новогодних праздников. 3 февраля фондовые биржи Поднебесной открылись обвалом. Котировки упали более чем на 8%. Виной всему — смертельный коронавирус, который убил еще несколько десятков людей за выходные.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов, последний раз их проводили 23 января до китайского нового года. С тех пор количество зараженных коронавирусом увеличилось в 30 раз.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 04:37 по Москве упал на 8,07%, а шэньчжэньский Shenzhen Component — на 8,54%. Котировки на Гонконгской фондовой бирже Hang Seng, напротив, подросли на 0,44%.

Коронавирус свирепствует в Китае с декабря 2019 года. С момента вспышки заболевания этой инфекцией умерли более 360 человек. Число официально зафиксированных случаев заражения превысило 17 тысяч. Вирус вырвался на свободу — заболевшие есть в США, Германии, Австралии и других странах. 2 февраля от коронавируса умер мужчина на Филиппинах. Это первый смертельный случай за пределами КНР.