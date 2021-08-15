Китайская газета выдвинула новую версию о нулевом пациенте с коронавирусом

Нулевым пациентом с коронавирусом, которого так усиленно ищет ВОЗ, могла быть американская спортсменка. Такую версию выдвинула китайская газета «Жэньминь жибао».

Издание ссылается на мнение американского журналиста-расследователя Джорджа Уэбба из Вашингтона. Он сообщал в социальных сетях, что спортсменка Маате Бенасси якобы могла быть тем самым нулевым пациентом. Она участвовала в Военных играх, которые проходили в Ухане в 2019 году.

Сама спортсменка уже не раз отрицала такие домыслы. Но издание утверждает, что якобы сразу пять американских участников игр тогда почувствовали схожие симптомы. Изначально им всем поставили малярию, но автор материала подверг сомнению такой диагноз. По его словам, в случае малярии всех можно было вылечить на территории Китая. Не пришлось бы возвращаться в США, тем более на военном самолете.

Автор обращает внимание на то, что США не стали рассказывать вообще ничего о дальнейшем лечении спортсменов. Он счел это подозрительным.

Тем временем, в ВОЗ один из работников, который был в Ухане — Питер Бен Эмбарек — заявил, что версия с утечкой коронавируса из лаборатории может оказаться не такой уж выдуманной. По его словам, нулевым пациентом якобы может быть некий сотрудник, который действительно мог подхватить вирус от летучей мыши.