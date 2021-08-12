ВОЗ создаст новую группу экспертов для выяснения возникновения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создаст новую группу экспертов, которая займется изучением происхождения коронавируса. Такое заявление ВОЗ привело «РИА Новости».

«Основываясь на том, что уже стало известно, следующая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года. Доступ к данным критически важен для развития нашего понимания науки и не должен быть никоим образом политизирован», — говорится в заявлении.

Заниматься изучением будет новая международная группа экспертов, которая специализируется на происхождении патогенов. Она будет заниматься каждым вирусом, который потенциально может привести к пандемии.

Кроме того, ВОЗ надеется продолжить свои миссии в Китай, чтобы изучать происхождение коронавируса на месте. В том числе, рассматривается версия об утечке патогена из лаборатории в Ухане. Для опровержения нужны доказательства, которые и соберут эксперты. Пока они подчеркивают, что им нужен доступ ко всем данным.

Ранее в Китае выражали надежду, что ВОЗ все-таки не станет делать основной гипотезу про утечку и займется другими версиями более подробно.