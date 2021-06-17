Китай запустил «Шэньчжоу-12» к своей строящейся орбитальной станции

Китай запустил корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами к своей строящейся орбитальной станции. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2 °F.

Корабль запустили с площадки, которая находится на границе провинции Ганьсу. Три космонавта будут в течение трех месяцев заниматься контролем параметров окружающей среды и обеспечением жизнедеятельности, а также проверять функциональность оборудования. Об этом сообщил ТАСС.

«Я верю, что наша космическая станция позволит Китаю добиться еще больших успехов. Мы знаем, что многие страны стремятся к сотрудничеству с нашей страной в соответствующем направлении и готовы к активному взаимодействию», — заявил главный конструктор программы пилотируемых космических полетов КНР Чжоу Цзяньпин.

Помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин отметил, что Китай сможет начать наращивать международное сотрудничество после начала работы орбитальной станции, расширить и углубить обмены с другими станциями по ее эксплуатации

Завершение строительства китайской космической станции намечено на 2022 год.