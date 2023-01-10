Мир 10 января 2023, 01:40 Китай заплатит «высокую цену» за поддержку России — Госдеп Госдеп пригрозил Китаю издержками, если КНР будет поставлять оружие России Pixabay

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Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками заставят Китай заплатить «высокую цену» за его поддержку России в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс. Администрация США пристально следит за действиями властей КНР. Слова Прайса привел ТАСС.

«Поставки оружия или любое содействие со стороны КНР России в систематическом уклонении от беспрецедентных санкций, экспортного контроля и финансовых мер <…> повлечет за собой очень высокую цену, которую взыщут не только США, но США, действующие совместно с десятками стран по всему миру», — заявил Прайс.

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Пока Штаты таких действий не наблюдают, однако пристально следят за соблюдением санкционного режима. И в случае пособничества Китая России последуют соответствующие действия, подчеркнул Прайс.

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Альянс России и Китая станет для Запада кошмаром наяву, заявил публицист Иван Новоселов. Россия в 2023 году продолжит адаптировать внешнюю торговлю к новым реалиям, и Китай в этом играет ключевую роль. В Россию будут завозить китайские товары под их собственными брендами, а не под западными. Торговые связи с КНР станут «дорогой с двусторонним движением».