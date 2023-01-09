Эксклюзив 09 января 2023, 19:11 Что ждет Россию в 2023 году. Альянс с Китаем Публицист Новоселов: альянс России и Китая станет для Запада кошмаром наяву РИА «Новости»

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Россия продолжит адаптировать внешнюю торговлю к новым реалиям, и один из главных факторов в этом — крепкий альянс с Китаем. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» объяснил, почему сотрудничество Москвы с Пекином так важно и к каким последствиям для Запада оно приведет.

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Далее — прямая речь.

В 2022 году против России ввели беспрецедентные экономические санкции. Цепочки поставок, уже нарушенные в результате пандемии COVID-19, практически полностью уничтожили. Импорт с Запада сократился во много раз.

Однако Пекин пришел на помощь Москве в час нужды. Они покупают российские ресурсы и никак не ограничивают торговлю с Россией, становясь ее основным иностранным поставщиком потребительских товаров второстепенной необходимости — от электробритв и чайников до бытовой электроники и автомобилей.

В 2023-м такая тенденция сохранится. Пока Россия сосредоточится на импортозамещении в области товаров первой необходимости и промышленного сектора, КНР останется источником всех приятных мелочей, к которым привыкли россияне. Поскольку все эти товары и так производят в Китае, это будет то же самое, но под китайскими брендами вместо западных.

Более того, с открытием китайской экономики экспортные потоки станут расти. По данным некоторых китайских экономистов, Москва и Пекин могут упростить взаимные таможенные процедуры. В этом случае объем торговли в следующие 12 месяцев вырастет не в два раза, а в три или даже четыре.

Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, 30 декабря 2022 года / РИА «Новости»

Однако торговые связи с Китаем не превратятся в дорогу с односторонним движением. Ему нужно очень многое из того, что есть у России, и это далеко не только сырье. Разумеется, российские нефть и газ будут очень полезны после возобновления работы китайской промышленности на полную мощность.

В этой области стороны реализовали целый ряд проектов, некоторые трубопроводы строят и будут поэтапно вводить в эксплуатацию, еще больше находится на этапе проработки, и в этом году мы о них еще услышим.

За период локдауна сельское хозяйство Китая пришло в упадок, и на местном рынке возник очень высокий спрос на зерно, мясо, сою и многие другие виды сельскохозяйственной продукции, которые Россия экспортирует или может экспортировать, — вплоть до таких экзотических культур, как люцерна.

Это открывает перед отечественными фермерами много привлекательных возможностей, и единственным узким местом остается недостаточная пропускная способность транспортных коридоров между Китаем и европейской частью России.

Углубление политического и экономического сотрудничества между нашими странами повышает важность этих коридоров. Вполне возможно, что в 2023-м мы услышим о запуске новых инфраструктурных проектов, таких как высокоскоростные шоссе и железнодорожные магистрали, связывающие Россию и Китай.

Военный аспект сотрудничества между Москвой и Пекином также очень важен. Есть высокая вероятность, что после российской победы в украинском конфликте в 2023 году военный альянс станет официальным, и Россия с КНР вместе встанут против коллективного Запада.

В этот альянс, который станет ответом на расширение НАТО, могут войти и другие страны БРИКС, ШОС и прочих блоков. Для Запада будет настоящий кошмар наяву.