Китай заявил о намерении содействовать диалогу России и Украины

Власти Китая сделают все возможное для продвижения диалога между российской и украинской сторонами для урегулирования конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы продолжим играть конструктивную роль для снижения напряженности на Украине. Надеемся, что заинтересованные стороны (Россия и Украина — прим. ред.) будут поддерживать диалог и вести переговоры», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, многие страны ввели против нее санкции. Однако Китай высказался против них. В частности, страна выступила против отключения России от SWIFT.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних ограничений, не имеющих оснований в международном праве», — говорил Вэньбинь.

Также санкции отказались вводить Бразилия, Сербия, Грузия, Аргентина. Грузинские власти, в частности, объяснили свое решение нежеланием навредить собственным гражданам.