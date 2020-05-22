Китай согласился с ошибками при реагировании на коронавирус

Китайские власти признали, что эпидемия коронавируса выявила слабости национальной системы ЧС в сфере здравоохранения. Среди слабостей системы там назвали ненужные формальности и бюрократию.

«Во время реагирования на COVID-19 проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения. Многие выразили свои идеи и предложения, которые заслуживают внимания. Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа», — сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, его цитирует агентство «Прайм».

Ли Кэцян назвал главные проблемы страны. Это бюрократия, уклонение от работы чиновников, недостаточная их квалификация и коррупция, которая остается в некоторых сферах.

Премьер предупредил, что вызовы из-за коронавируса для Китая еще не прошли, но у страны есть возможности, чтобы пережить это сложное время. По словам Ли Кэцяна, у Китая есть политическая сила, мощная экономическая основа, огромный потенциал рынка и сотни миллионов умных и трудолюбивых людей, которые помогут справиться с вызовами.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. К сегодняшнему дню в стране зафиксировали 82,9 тысячи случаев заражения. Однако сейчас большинство из пациентов уже вылечились, активных случаев всего 82.