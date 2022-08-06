Китай заявил, что большинство стран против антироссийских санкций Запада

Действия Запада, направленные против РФ, не нашли поддержки у большинства стран. Государства не поддержали антироссийские санкции на фоне ситуации на Украине.

Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил об этом в эфире телеканала LCI.

«В контексте украинского кризиса большинство развивающихся стран не согласно с альянсом Запада», — подчеркнул дипломат.

США, добавил он, постепенно теряют влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этой территории планируют развивать национальные экономики и улучшать уровень жизни. Регион стремится к миру и спокойствию. Американцы, наоборот, хотят внести в здешнюю обстановку разлад и сохранить свою гегемонию.

«Это не в интересах стран региона», — сказал Лю Шайе.

В МИД Южной Кореи выразили надежду на нормализацию отношений с РФ. Министр иностранных дел страны Пак Чин на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым призвал сделать так, чтобы кризис не сказался на южнокорейских компаниях и гражданах Южной Кореи, которые живут в России.