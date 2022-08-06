Южная Корея выразила надежду на нормализацию отношений с Россией

Южнокорейские власти надеются на нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Южной Кореи Пак Чин во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я надеюсь на скорейшую нормализацию отношений Южной Кореи и РФ и восстановление мира на Украине», — сказал министр. Его слова привело РИА «Новости».

Пак Чин призвал сделать так, чтобы кризис не ударил по южнокорейским компаниям и проживающим в России гражданам страны. Он напомнил, что ситуация на Украине привела к сбоям в глобальных цепочках поставок и дестабилизации валютного рынка.

Как отметили южнокорейские журналисты, в ответ Лавров выразил недовольство тем, что Южная Корея присоединилась к антироссийским санкциям. При этом он подчеркнул, что если власти страны укажут на конкретные трудности своих компаний, то Россия отнесется к этому серьезно.

Короткая встреча министров состоялась в пятницу, 5 августа. Главы внешнеполитических ведомств пообщались на полях Восточноазиатского саммита (EAS) в Пномпене. Они затронули ситуацию на Корейском полуострове, а также кризис на Украине.