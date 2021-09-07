Во вторник Китай вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Gaofen-5-02. Процедура прошла успешно. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Запуск состоялся в 11:01 (06:01 по московскому времени) при помощи ракеты CZ-4 °C с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, уточнил ТАСС. По счету для носителей серии «Чанчжэн» он стал 387-м.

Этот гиперспектральный спутник будут использовать для реализации проектов по наблюдению за окружающей средой. Как известно, Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны.

Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов ранее сообщил, что защиту космонавтов от радиации в дальнем космосе испытают на Международной космической станции (МКС). Тестирование планируют провести в 2023 году. Специалисты в ближайшее время завершат создание конструкторско-доводочного образца бортового телескопа нейтронов — БТН-М2.