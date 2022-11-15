Мир 15 ноября 2022, 09:51 Китай выступил против исключения России из G20 Глава МИД КНР Ван И: никто не может отобрать право России на участие в G20 РИА «Новости»

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Китай выступает против исключения России из «Большой двадцатки». Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в начале двусторонней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Китайский министр обрадовался личному участию Лаврова в мероприятии и назвал это «очень славной миссией». КНР поддерживает «достойную роль» России в рамках G20 и прочих международных площадок, подчеркнул Ван И.

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«Мы считаем, что никто не может отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — процитировал его ТАСС.

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Ван И добавил, что намерен обсудить с Сергеем Лавровым темы, «представляющие взаимный интерес», и сотрудничество по «сохранению устойчивой динамики» отношений между двумя странами.

В марте, когда идею исключить Россию из «Большой двадцатки» озвучили США и Польша, Китай также высказывался против этого и называл РФ важным членом данного форума.

На саммите G20, который проходит на Бали с 15 по 16 ноября, Украина намерена попросить страны-участницы об исключении России из организации.