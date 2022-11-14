Важное 14 ноября 2022, 10:58 Украина решила обратиться к G20 с просьбой исключить Россию Член партии «Голос» Железняк: Украина попросит G20 исключить Россию РИА «Новости»

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Украина намерена обратиться к странам «Большой двадцатки» с просьбой исключить из нее Россию. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель украинской партии «Голос» Ярослав Железняк.

«Парламент готовит обращение с призывом к международным партнерам об исключении России из G20», — говорится в сообщении, появившемся вчера.

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Железняк добавил, что соответствующее постановление внесут в Верховную раду «на следующей неделе». Сейчас проект обращения в парламент уже внесли, уточнило РИА «Новости».

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Член партии «Голос» напомнил, что Россию уже «выгнали» из «Большой восьмерки» после присоединения Крыма в 2014 году.

«Ну и есть предложение, кто должен заменить ее в „Большой двадцатке“», — добавил Ярослав Железняк и сопроводил эту фразу эмодзи в виде украинского флага.

Саммит G20 состоится на острове Бали 15 и 16 ноября. Украинский парламентарий назвал главным событием грядущего мероприятия встречу президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином, которые попытаются «остановить спад в отношениях между двумя величайшими экономиками мира».