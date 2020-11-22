Китай ввел карантин в городе на границе с Россией

В китайском городе Маньчжурия, расположенном на границе с Забайкальским краем, введи карантин. Там выявили два случая COVID-19. Об этом сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

В городском округе Маньчжурия проживает 172 тысячи человек. Когда там обнаружили двоих заразившихся, власти приняли решение протестировать всех жителей на наличие коронавируса. Поэтому сейчас временно приостановлена работа в детских садах и школах, закрыты общественные места и запрещены любые массовые мероприятия, передает РИА «Новости».

Кроме того, специалисты организовали эпидемиологическое расследование. Они намерены выяснить, где заразились эти два человека, а также могли ли они заразить кого-нибудь еще.

Всего в Китае за последние 24 часа выявили 17 случаев заражения коронавирусом, из них 11 — без проявления симптомов, уточняет «Газета.ru». Девять человек выздоровели, их выписали из больницы.

По данным Университета Джона Хопкинса на 22 ноября, с начала пандемии СОVID-19 диагностировали у 58 035 296 человек в мире. Выздоровели за этот период 37 155 362 пациентов, скончались — 1 378 866.