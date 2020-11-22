Более 58 млн человек в мире заразились COVID-19

Подтвержденный диагноз коронавирусная инфекция нового типа с начала пандемии был зафиксирован у 58 035 296 человек. Из них выздоровели 37 155 362 пациентов, скончались — 1 378 866.

Об этом сообщил отслеживающий мировую статистику по COVID-19 университет Джона Хопкинса. Большинство инфицированных проживает в США (12 059 686), второе место заняла Индия (9 050 597), третье — Бразилия (6 020 164). Франция (2 178 023) занимает четвертое место, Россия (2 047 563) — пятое. Выступая на саммите G20, президент России Владимир Путин перечислил невероятные проблемы, с которыми столкнулось человечество в этом году. Среди них он назвал эпидемию коронавируса, и последовавшие за ним локдаун, замораживание мировой экономики и системный кризис.