Мир 17 апреля 2024, 19:27 Китай впервые с 2022 года урезал поставки в Россию Bloomberg: китайский экспорт в Россию снизился на 16% из-за санкций Freepik

Читать 360tv в

Экспорт Китая в Россию в марте сократился на 16%, сообщило издание Bloomberg. Это первое снижение с середины 2022 года.

«Экспорт Китая в Россию резко упал в марте, что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года, на фоне растущих угроз США расправиться с Пекином», — написали авторы материала.

Реклама

Президент Владимир Путин может поднять вопрос о необходимости увеличения объемов торговли на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином, когда он посетит Китай, предположил в беседе с изданием источник, знакомый с ситуацией. Россия рассматривает замедление темпов роста как временное.

Но Запад не станет полностью останавливать все расчеты с Россией, потому что ему это попросту невыгодно. Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин заявил, что рынок заинтересован в российских нефти, газе и других товарах.