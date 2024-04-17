Мир 17 апреля 2024, 19:06 Экономист Дубинин заявил, что Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией

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Запад не станет полностью останавливать все расчеты с Россией, потому что ему это попросту невыгодно. Об этом НСН рассказал экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена», — объяснил эксперт.

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Он подчеркнул, что Запад принимает недостаточно жесткие санкции, оставляя пути обхода. Бизнес ими пользуется, потому что рынок заинтересован в российских нефти, газе и других товаров. Поэтому находятся люди, которые на этом зарабатывают, все в итоге получают желаемое, а расплачиваться часто приходится потребителям.

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