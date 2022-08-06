Китайские власти намерены ужесточить правила маркировки продукции из Тайваня. Как сообщило агентство Bloomberg, такой шаг планируется в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Из материала агентства следует, что продукты, которые маркированы как произведенные в «Китайской Республике» (официальное название Тайваня — прим. ред.), не будут допущены на рынок материкового Китая.

Китайские правила маркировки тайваньского товара, как подчеркнул один из собеседников агентства, были впервые объявлены в 2015 году. Но, по его словам, они не соблюдались строго до последних событий.

Сейчас таможня КНР имеет право конфисковывать товар, если на нем будут не соблюдены правила маркировки. Действительно за последнюю неделю выросло число жалоб тайваньских компаний из-за проблем с маркировкой при попытке ввоза продукции в КНР, сообщили в министерстве экономики Тайваня. При этом случаев конфискации товара пока не было.

США обязаны немедленно исправить нанесенный визитом Нэнси Пелоси вред отношениям двух стран. Такое заявление сделал посол КНР Цинь Гань. Поездка Пелоси на Тайвань, помимо прочего, «серьезно подорвала» стабильность в Азии, отметил дипломат.