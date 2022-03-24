Китай увидел в украинских биолабораториях угрозу безопасности

Биолаборатории, которые США разместили на территории Украины, являются угрозой безопасности. Об этом заявило Минобороны Китайской Народной Республики (КНР).

Китайское ведомство подчеркнуло, что подобные организации могут находиться и в других странах. Заявления Минобороны КНР опубликовали «Известия». По мнению КНР, в биолабораториях, открытых Украиной при содействии американской стороны, могут проводить опасные эксперименты.

Власти Китая заявляли о том, что они располагают данными о сети американских биолабораторий. Учреждения создавались различными странами по всему миру при тесном контакте с США. По данным КНР, всего насчитывается 336 заграничных биолабораторий с участием Штатов, 26 из которых находятся на Украине.

Ранее Китай уже высказывал предположения о небезопасности украинских биолабораторий. В марте правительство США получило ряд запросов от КНР. Она требовала подробных разъяснений целей и характера деятельности украинских биолабораторий.