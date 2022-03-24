Китай увидел в украинских биолабораториях угрозу безопасности
Минобороны КНР: угрозу безопасности от биолабораторий нельзя игнорировать
Биолаборатории, которые США разместили на территории Украины, являются угрозой безопасности. Об этом заявило Минобороны Китайской Народной Республики (КНР).
Китайское ведомство подчеркнуло, что подобные организации могут находиться и в других странах. Заявления Минобороны КНР опубликовали «Известия». По мнению КНР, в биолабораториях, открытых Украиной при содействии американской стороны, могут проводить опасные эксперименты.
Власти Китая заявляли о том, что они располагают данными о сети американских биолабораторий. Учреждения создавались различными странами по всему миру при тесном контакте с США. По данным КНР, всего насчитывается 336 заграничных биолабораторий с участием Штатов, 26 из которых находятся на Украине.
Ранее Китай уже высказывал предположения о небезопасности украинских биолабораторий. В марте правительство США получило ряд запросов от КНР. Она требовала подробных разъяснений целей и характера деятельности украинских биолабораторий.