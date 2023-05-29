Мир 29 мая 2023, 08:08 Китай запланировал первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года CMSA: китайские космонавты впервые высадятся на Луне до 2030 года Freepik

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КНР собирается высадить своего космонавта на Луне до 2030 года. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) на своей странице в соцсети WeChat.

«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года», — сказано в сообщении.

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Планируется, что два космонавта в пилотируемом луноходе будут перемещаться по поверхности естественного спутника Земли и заниматься научно-исследовательскими работами. Функция определения локации появится у аппарата.

Программы исследований космоса развивают в Китае уже много лет. Госсовет страны еще в январе 2004-го утвердил нацпрограмму по исследованию Луны, в январе 2019-го космический аппарат в первый раз достиг ее обратной стороны. Межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» выполняла эту миссию. Китайская сторона ожидает, что аппарат «Чанъэ-6» в мае 2024 года соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, которые нужны для изучения изотопов и микропримесей. Об этом написал ТАСС.