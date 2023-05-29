29 мая 2023, 08:08
Китай запланировал первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года
CMSA: китайские космонавты впервые высадятся на Луне до 2030 года
КНР собирается высадить своего космонавта на Луне до 2030 года. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA) на своей странице в соцсети WeChat.
«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года», — сказано в сообщении.
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Планируется, что два космонавта в пилотируемом луноходе будут перемещаться по поверхности естественного спутника Земли и заниматься научно-исследовательскими работами. Функция определения локации появится у аппарата.
Программы исследований космоса развивают в Китае уже много лет. Госсовет страны еще в январе 2004-го утвердил нацпрограмму по исследованию Луны, в январе 2019-го космический аппарат в первый раз достиг ее обратной стороны. Межпланетная автоматическая станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» выполняла эту миссию. Китайская сторона ожидает, что аппарат «Чанъэ-6» в мае 2024 года соберет в кратере на обратной стороне Луны образцы, которые нужны для изучения изотопов и микропримесей. Об этом написал ТАСС.
Космос
Китай
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