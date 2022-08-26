Китай уличил США в нежелании стабильности

Визит на Тайвань американского сенатора Марши Блэкберн демонстрирует, что США не хотят стабильности в регионе, заявили в посольстве Китая. Об этом сообщило РИА «Новости».

В дипломатической миссии расценивают действия США как вмешательство во внутренние дела Пекина.

«США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе», — говорится комментарии.

Блэкберн представляет в сенате штат Теннеси. Она также состоит в комитете по вооружениям и торговле. Политик прибыла в Тайбэй с трехдневным визитом. Ее поездка на фоне напряженности в отношениях США и Китая вызывает обеспокоенность у властей республики.

Пекин также был против визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Администрация президента Джо Байдена формально заверила Китай, что они не оспаривают территориальную целостность чужого государства. Однако в КНР рассматривают действия Вашингтона как попытку подорвать двусторонние отношения.