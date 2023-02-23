Мир 23 февраля 2023, 16:43 Китай указал на контрабанду оружия, которое США поставляет Киеву МИД КНР заявил, что поставляемое США Киеву оружие попадает в руки контрабандистов Unsplash

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Оружие, которое США направляет Украине, попадает в руки контрабандистов в Европе. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщило РИА «Новости».

«Большое количество боеприпасов не поддается отслеживанию или даже попадает в руки террористических организаций и экстремистских сил, что серьезно угрожает международному и региональному миру и стабильности», — объявил он.

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Ван Вэньбинь уточнил, что в 2022 году Вашингтон вдвое увеличил экспорт оружия, по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул, что это связано с поддержкой киевского режима.

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«Это лишь верхушка айсберга „экспорта по-американски“. То, что США поставляют в другие страны, — это не демократия и не права человека, это обнищание, социальные потрясения и кровавые расплаты», — подчеркнул он.

При этом дипломат напомнил США, что тем больше они продают оружие за рубеж, тем сильнее окажется ответная реакция. Поэтому Вэньбинь призвал Вашингтон не заниматься созданием новых проблем, а задуматься над мирными вопросами.

Между тем в СМИ заявили, что США постоянно вмешиваются в российско-китайские отношения, пытаясь противопоставить две страны друг против друга. Однако Москва и Пекин продолжают придерживаться автономных двусторонних отношений, что может послужить примером для других государств, заявил обозреватель Global Times.